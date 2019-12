Dienstag, 10 Dezember 2019 | 50.344

Andreas Voßkuhle und ... das Faß ...

bzw 'das schlägt dem Faß den Boden in die Krone' ...

sagt das Volk ...



und dieses völlig hilflose und wehrlose Volk lebt und arbeitet am limit ...

am äußersten Rand ...



das Problem ist ...

es fehlt nicht der Tropfen ... der das Faß zum Überlaufen bringt ...



sondern umgekehrt ...

der letzte Tropfen ist bald raus ... und führt zum Zusammenbruch ...



einfach so ...

sanglos und klanglos ...



wie 'der Taucher' ...

blubb blubb .. weg war er ...







