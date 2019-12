Mittwoch, 11 Dezember 2019 | 50.345

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Medien ...

die Medien erregen sich darüber ... daß Peter Handke sich nicht entschuldigt ...

und das ist grotesk ...



an der hirnverbrannten Politik Angela Merkels ...

geschweige denn an der Heuchelei in Auschwitz ...



am Versagen der Europäischen Union ganz allgemein ...

und am Brexit und oder der Ukraine etc etc ganz speziell ...



geschweige denn am China-Wandel oder gar am Klima-Wandel ...

ist nicht Peter Handke schuld ...



sondern ganz ganz speziell eben diese völlig hirnverbrannten Medien ...

abgesehen von Andreas Voßkuhle natürlich ...



und auch die Fake-News hat auch nicht Peter Handke erfunden ...

sondern ... wie der Name schon sagt ... die News ... Papers etc ...







