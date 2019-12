Donnerstag, 12 Dezember 2019 | 50.346

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Antisemitismus ...

was hat es eigentlich mit Antisemitismus zu tun ...

wenn die Semiten jemanden angreifen und verdrängen ...



und die Angegriffenen und Verdrängten ...

sich wehren und verteidigen ...



Juden gehören nach wie vor zu den Besitzendsten Reichsten Mächtgsten ...

Leuten dieser Welt ...



und kümmern sich nicht mal um ihren eigenen Staat ...

bzw was als solcher gelten soll ...



geschweige denn um sonst was in der Welt ...

wo es Probleme gibt ...



und nach wie vor greifen sie an und verdrängen sie ...

mit allen Mitteln deren sie habhaft werden und die sie einsetzen können ...



bis hin zur Gentrifizierung und Naturalisierung ...

und inclusive des Mißbrauchs des Holocaust ...



die Waffenverkäufe steiegn weltweit ... mit den USA als Vorreiter ...

aber auch daran verdienen vor allem Juden ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen