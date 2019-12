Dienstag, 10 Dezember 2019 | 50.344

Andreas Voßkuhle und ... der personifizierte Mißbrauch der Demokratie ...

zu allen Zeiten hat es Herrscher gegeben ...

die nicht nur geherrscht sondern auch regiert haben ...



und eben auch solche ... die nur geherrscht haben ...

das Regieren aber einem Team ... einem Management ...



also Leuten überlassen haben ...

die dafür entsprechend ausgebildet und vorgebildet und erfahren waren ...



die wußten und wollten ...

wie man den Interessen des Herrschers am besten dienen kann ...



und die vom Herrscher 'angeherrscht' wurden ...

wenn sie 'den Staat' nicht sinnvoll bzw 'ordnungsgemäß' verwaltet haben ...



auch die so genannte Demokratie besteht auf der Basis ...

daß das Volk 'herrscht' ... aber natürlich nicht 'regiert' ...



das Problem der Demokratie ist also ...

daß niemand die Regierung 'anherrscht' ...



wenn sie Volk und Land ... Bürger und Staat ...

nicht (!) ordnungsgemäß bzw verfassungsgemäß (!!) regieren und verwalten ...



im Gegenteil ... in Deutschland ... zum Beispiel ...

wo pro forma eine so genannte Gewaltenteilung eingerichtet wurde ...



muß sich ein völlig hilfloses und wehrloses Volk ...

nicht nur gegen mehr oder weniger Kriminelle in Parlament und Regierung verteidigen ...



sondern auch ... um der ganzen Narretei noch eins drauf zu setzen ...

gegen eine ganze Phalanx ...



von Hohen Höheren Höchsten und Allerhöchsten Gerichten ganz allgemein ...

und deren Präsidenten (m/w/d) nochmal ganz speziell ...



gegen eine sich ebenso dreifaltige wie einige so genannte Dritte Gewalt ...

gegen die das Volk ... ich meine der Herrscher ...



wenn es sich über Parlament und oder Regierung ...

geschweige einen so genannten Bundespräsidenten und oder Bundesrat ...



beschweren will ...

nicht die geringste Chance hat ...



dem Volk bleibt nur Höchste Abscheu ... und Tiefste Verachtung ...

das nutzt natürlich auch nichts ... tröstet aber vielleicht ein bißchen ...







