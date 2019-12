Sonntag, 08 Dezember 2019 | 49.342

der Mensch und ... der Mißbrauch der Natur ...

der Mensch ist zwar auch Teil der Natur ...

im Gegensatz oder auch einfach Unterschied zur übrigen Natur ...



hat der Mensch Verstand ...

zwar auch nicht jeder ... aber immerhin ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß zur sinnvollen Anwendung des Verstandes eine Art Medium nötig ist ...

genauer gesagt eine gwisse Vernunft ...



und wie die funktioniert ...

ist nach wie vor ein großes Geheimnis dieser Natur ...



es gibt einen Teil so genannte Narurgesetze ...

die sich der Mensch inzwischen erschlossen hat ... einen anderen Teil eben nicht ...



zum Beispiel ... treffen sich ein Mann und eine Frau ...

also ich meine jetzt so rein zufällig ...



im Idealfall 'fallen' sie übereinander her ... eben auf Grund eines Naturgesetzes ...

und unabhängig vom Verstand oder gar der Vernunft ...



im gegenteiligen Fall 'fällt' nur der Mann über die Frau her ...

schlimmer als man das sonst in der Natur zum Beispielbei Tieren beobachten kann ...



das Volk sagt dann ...

da ist der Verstand im Arsch ...



Andreas Voßkuhle sagt ... ganz kühl und nüchtern ...

rechtlich gesehen ist das eine Vergewaltigung ...



und der Papst sagt ... religiös gesehen ist das ein Naturrecht ...

weil dem Lieben Gott alles recht ist ... was zu 'Lasset die Kindlein kommen' paßt ...



auch daran sieht man ... daß das mit der Vernunft reine Glücksache ist ...

bzw ... zwischen Verstand und Vernunft gibt es keine natur-gesetzliche Verbindung ...



es liegt in der Natur der Sache ... oder besser gesagt der Zeit ...

daß man jetzt überall sehen / lesen / hören kann ...



'make Love great again' ...

gewissermaßen als Fortsetzung von 'make Love not War' mit anderen Mitteln ...



vorzugsweise liest man das an Weihnachtsmärkten ...

wo das offensichtlich als verkaufsförderndes Element gedacht ist ...



womit wir ... Verstand hin ... Vernunft her ...

auch schon beim eigentlichen Problem gelandet sind ... beim Commerz ...



denn der Commerz ist die wichtigste und wesentlichste Ursache ...

bzw der eigentliche Antrieb und Motor dafür ...



daß der Mensch die Natur ebenso rücksichtslos wie verantwortungslos ...

und gegen seine eigenen Interessen verstoßend ausbeutet und mißbraucht ...



'make Love great again' ... das ist natürlich völlig richtig ...

um nicht zu sagen unverzichtbar ...



wahrscheinlich aber geht das nicht ohne das Pendant ...

so ähnlich wie Verstand und Vernunft ... oder soll man gar sagen Frau und Mann ...



wenigstens in den (wenigen) Momenten ... wo der Verstand (mal) nicht im Arsch ist ...

'make Nature great again' ...







