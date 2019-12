Mittwoch, 04 Dezember 2019 | 49.338

Verfassungs-vergnügung und Wildkräuter-wanderung ...

die Idendität unserer freiheitlichen und ebenso unverzichtbaren ...

wie in ihren Grundzügen und Grund(ge)setzen unveränderlichen Verfassung ...



steht und fällt ... anders als zum Beispiel eine inzwischen Gott sei Dank

sprichwörtlich gewordene Mauer mit dem Begriff eben der 'Freiheit' ...



also zum Beispiel Meinungsfreiheit Redefreiheit Pressefreiheit Reisefreiheit ...

Religionsfreiheit Weltanschauungsfreiheit Demonstrationsfreiheit Versammlungsfreiheit ...



da alles was es gibt in dieser unserer an sich so phantastisch großartigen und schönen Welt ...

dennoch (mindestens) zwei Seiten hat ... von den Dimensionen also mal ganz abgesehen ...



das ist Naturgesetz ... liegt es in der Natur der Sache bzw also der Natur-gesetze ...

wenn nicht der Gesetze überhaupt ...



daß sie von den einschlägig interessierten Leuten 'natürlich' genutzt ...

besser gesagt eigentlich mißbraucht werden ... um allen möglichen Unsinn zu betreiben ...



also zum Beispiel Demonstrationen gegen die Politik von Angela Merkel ...

die nichts weiter sind als reiner Spaß und Party Faktor im grauen Alltag ...



aber keinerlei positive oder gar politische Wirkung haben und wirklich zu nichts nütze sind ...

geschweige denn zum Nutzen mehren ...



wie unsere Verfassung das an sich regelrecht und ausdrücklich bzw eidlich (!!!) vorschreibt...

und nicht nur 'an Eides statt' ... wie manche andere Erklärung / Versicherung / Auskunft ...



da ist es tröstlich ... daß diese Freiheit durchaus auch im positiven Sinne genutzt ....

und ge-braucht wird ... zum Beispiel durch Ver-sammlung zu einer Wildkräuter-sammlung ...



zum Wildkräuter sehen und kennen lernen ...

zum probieren und lieben lernen ...



mit Heidemarie Fritzsche ...

einer anerkannten ganzheitlichen Ernährungs und Gesundheits Beraterin ...



eine ganz lockere und unbefangene Wanderung von maximal ca vier Stunden ...

durchs Berliner und Brandenburger Panketal ...



ein Ausflug in die Natur ...

mit hohem Erlebnis und Entdeckungs Potenzial ...



wer aufmerksam umherschaut ... kann nicht nur sehen und sammeln ...

sondern sich ganz entspannt erfreuen an den vielfältigen Früchten von Mutti ...



also ich meine von Mutter Natur ...

bei jedem Wetter mit entsprechend angepaßter Kleidung ...



mit Beutel oder Glas oder Körbchen oder so ...

für ... naja eben die gesammelten Kräuter und so ...



und mit einem 'Buch' ... für die Notizen ... denn da wird viel erzählt und berichtet ...

beobachtet und 'belauscht' ... die Natur ist unerschöpflich ...



jeden 1. Samstag im Monat ... ab 13 Uhr ...

tout au long de l'année ... all the year round ... per tutto l'anno ...



ja ... auch fremde Sprachen spielen dabei natürlich keine Rolle ...

denn die Sprache der Natur versteht jeder ... mit allen seinen Sinnen ...



jeder kann sehen und in der Wildnis des Panketals auch hören ...

vor allem aber auch greifen und zugreifen ... angreifen und be-greifen ...



demnächst also wieder am kommenden Samstag dem 7. Dezember 2019 ...

für jung und alt ... inclusive Kinderwagen ... Rollator ... Rollstuhl ... etc ...



bisher sind alle durchgekommen ...

gern mit aber auch ohne Anmeldung ...



Start am Berliner S-Bahnhof 13125 Buch ... nördlicher Vorplatz ...

heidemarie.fritzsche@gmail.de ... www.magazin-forum.de ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen