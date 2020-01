Sonntag, 19 Januar 2020 | 03.019

Andreas Voßkuhle und ... der politische Flohmarkt ...

der Sonntag … das ist immer so’ne Art Flohmarkt …

19. Januar 2020 … 2. Sonntag im christlichen Jahreskreis …



’Messe’ … Markt … insbesondere Arbeitsmarkt …

obwohl doch sonntags nicht gearbeitet werden soll …



aber gerade um das zu gewährleisten …

so paradox das ist … muß gearbeitet werden …



Heiratsmarkt … noch gilt die kirchliche Hochzeit …

gewissermaßen als das i-Tüpfelchen auf dem Hochzeit-feiern …



Erinnerungsmarkt …

75 Jahre nach Kriegsende haben wir heuer …



das ist zwar schon so in der Art des sprichwörtlichen biblischen Alters …

’das Leben währet 70 und wenn’s hochkommt 80 Jahre …



und selbst wenn’s köstlich gewesen ist …

war es doch Mühe und Arbeit …’



und wenn man bedenkt …

was alles so passiert ist in diesen 75 Jahren …



kann es einem ja wirklich nur noch hochkommen …

zum Beispiel im Vergleich zu dem was 75 Jahre vorher passiert ist …



also seit 18Leipzig/Einundleipzig …

inclusive aller Menschen-und-Natur-Katastrophen …



die Kriege haben die Landschaften und Menschen zerstört …

Frau Merkel und Herr Voßkuhle haben die Natur als solche zerstört …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

Demokratie und Freiheit sind ja schön und gut …



aber sie brauchen politische und rechtlich relevante Leitung …

und vor allem verfassungsmäßig verantwortliche Führung …



Demokratie und Freiheit ohne Leitung und Führung …

sind objektiv … wie man sieht …



noch schlimmer als alle Diktaturen zusammen …

auch wenn das subjektiv ’natürlich’ niemand wahrhaben will …



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schild Bürger und Spieß Bürger ...

Wut Bürger und Thun Berger ... Cheese Burger and Chicken Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftschlösser und Knalltüten Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Himmelfahrt und Höllenfahrt ...







