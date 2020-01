Donnerstag, 16 Januar 2020 | 03.016

Andreas Voßkuhle und ... die ARD ...

jetzt also Tom Buhrow ...

der Chefsprecher der Rundfunkanstalten des Öffentlichen Rechts ...



aber das war auch bei den Vorgängern (m/w/d) schon so ...

wenn die Leute mal was richtig gemacht haben war das reiner Zufall ...



Drogen Alkohol Medikamente ...

man trifft selbst tagsüber kaum noch jemanden ...



der nicht unter dem Einfluß / under the influence of ...

irgend welcher Drogen steht ...



und nicht nur spürbar abwesend (...) ist ...

sondern erkennbar leidet (...) geistig seelisch körperlich ...



aber den Chefsprecher des Bundesverfassungsgerichts läßt das völlig kalt ...

wahrscheinlich aus nämlichen Grund ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ... Palästinenser und andere Antisemiten ...



die AfD und andere hirnamputierte Naziphile ...

das Bundesverfassungsgericht und andere hirnamputierte Rechtsphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzi-nation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen