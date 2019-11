Mittwoch, 27 November 2019 | 48.331

Andreas Voßkuhle und ... die SPD-Zentrale Wilhelmsstraße ...

es gibt Leute ... natürlich nicht nur bei der SPD ...

und natürlich auch nicht nur Juristen ...



die wollen unbedingt Politiker werden bzw irgend wie politisch aktiv werden ...

obwohl sie dafür nicht die geringsten professionellen Voraussetzungen mitbringen ...



und entsprechend also auch nur völlig verfassungswidrigen Unsinn produzieren ...

völlig sinnlosen und unnützen ...



menschenverachtenden antisemitischen nationalistischen rassistischen etc etc Quatsch ...

und damit die Welt in Brand setzen ...



anscheinend nur um wenigstens etwas Spektakuläres

gegen die auf Grund des Klimawandels drohende Überflutung zu tun ...



es liegt doch auf der Hand bzw versteht sich von selbst ... daß die anderen ...

also diejenigen die sich an sich durchaus gern regieren lassen würden ...



dagegen protestieren und demonstrieren und so ...

nicht nur Greta Thunberg ...



und dann wundern sich diese Möchte-gern-Politiker ...

nicht nur Angela Merkel ...



und fragen ... warum macht Ihr das ???

soll ich mich etwa noch entschuldigen für das was ich mache ?



und nehmen gar eine drohende Haltung ein ...

so nach dem Motto 'Big Brother is watching you' ...



wir werden Euch beobachten ... 'also ... nehmen Sie sich in Acht' ...

um herauszufinden ... wer und oder was Euch antreibt' ...



wozu haben wir schließlich unsere KGB-Zentrale ...

manche sagen auch Verfassungsschutz ... oder Bundeskriminalamt ...







