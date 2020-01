Sonntag, 12 Januar 2020 | 02.012

Andreas Voßkuhle und ... der Rassismus ...

es gibt Dinge die sind strafbar ...

sind aber gar nicht das Problem ...



zum Beispiel wenn heutzutage auf einer evangelischen Schule ...

ein Lehrer zu einem Schüler sagt ... 'sowas wie Dich hätte man früher vergast ...'



und da nützt es doch gar nichts ... den Lehrer zu 'bestrafen' ...

und es nützt auch überhaupt nichts ... ihn ncht weiter unterrichten zu lassen ...



das Problem ist und bleibt ...

daß die Dinge nicht aufgearbeitet werden auf der Ebene auf der sie passieren ...



und daß sie nicht erörtert werden ... sachdienlich und fachgerecht ...

also rechtlich-relevant beim Bundesverfassungsgericht ...



und wie hier beim Bundesevangelischenkirchendienst ...

also dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ...



der auch im übrigen wiederum in etwa genau so unfähig ist ...

wie der Rat der Europäischen Union ...



statt dessen erschlägt man jede sinnvolle Aktion geschweige denn Widerstand ...

mit dieser Keule des völlig hirnverbrannten Rechtsstaats ...



von dem kein Mensch weiß was das eigentlich ist ...

und insbesondere nicht ... daß das die Spitze des Staatsterrorismus ist ...



das Problem liegt nicht in der Strafbarkeit des Verhaltens derjenigen ...

die irgend eine bestimmte Tat begehen ...



sondern darin ...

daß von denjenigen die speziell zuständig sind (Voßkuhle) ...



niemand von denjengen die allgemein verantwortlich sind (Merkel) ...

auch nur zur Rechenschaft gezogen bzw erörtert wird ...



was an deren (!) Verhalten auszusetzen ist ...

und ob nicht besser sie (!) aus dem (Bundeskanzler)Amt entfernt ...



oder gar bestraft werden müßten ...

wobei das wie gesagt aber gar nichts bringt bzw an der Sache völlig vorbei geht ...



weil bei Entfernung das was danach kommt ... ja auch nicht besser ist ...

bzw die Frage bleibt ... was nun bzw wo Hindemith ...



und bei Bestrafung die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt ...

hinsichtlich Täter und Tat ... vor allem aber hinsichtlich Opfer und Leid ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-Ballistische Brexit Rest und immer weiter abbröckelnde Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schild Bürger und Spieß Bürger ...

Wut Bürger und Thun Berger ... Cheese Burger and Chicken Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftschlösser und Knalltüten Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Himmelfhrt und Höllenfahrt ...







