Donnerstag, 09 Januar 2020 | 02.009

Andreas Voßkuhle und ... Die Wilden Zwanziger ...

Heute wird wie üblich im Januar die Bundeskanzlerin ...

am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloß Bellevue teilnehmen ...



'Die 20er Jahre können gute Jahre werden ...'

sagt die Bundeskanzlerin ... gemeint sind die im 21. Jahrhundert ...



Die Wilden Zwanziger ... das war ... damals ... also vor Hundert Jahren ...

so'ne Art 8. Mai 1945 ...



Befreiung ... Freiheit ...

Selbstbestimmung ... Unabhängigkeit ...



hundert Jahre später hat Herr Voßkuhle es geschafft ...

die Uhr noch hinter 1920 zurückzustellen ...



das Volk wird durch den so genannten Rechtsstaat ...

in unbeschreiblicher Weise entmündigt und versklavt ...



noch hinter die Zeit der Pharaonen und den Bau der Pyramiden ...

als der Nil noch ebenso friedlich wie fruchtbar seiner Wege ging ...



damals schuftete das Volk für die Pyramiden ...

sie wurden immer größer und höher ... waren aber noch überschaubar ...



heutzutage schuftet das Volk für die Reichen ...

sie werden immer reicher und mächtiger ... und das überschauen sie nichtmal mehr selbst ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Rat des Brexit Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und andere Antisemiten ...



die AfD und andere hirnamputierte Naziphile ...

das Bundesverfassungsgericht und andere hirnamputierte Rechtsphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzi-nation ...







