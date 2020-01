Mittwoch, 08 Januar 2020 | 02.008

Andreas Voßkuhle und ... die traßenverkehrsordnung ...

'Heute tritt wie üblich am Vormittag das Kabinett zusammen ...

unter Leitung der Bundeskanzlerin ...'



was bringt das Neue Jahr 2020 ?

unter anderem eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung ...



das heißt ...

die Ordnung wird an die sich ändernden Verhältnisse angepaßt ...



und das ist eben der Unterschied ... und zwar nicht nur 'der Kleine' ...

zur verfassungsmäßigen Ordnung ...



die verfassungsmäßige Ordnung steht fest ...

und das Verhalten der Menschen muß an die Ordnung angepaßt werden ...



und solange das Bundesverfassungsgericht ...

die verfassungsmäßige Ordnung als Verkehrs Ordnung ansieht ...



kommen wir hier nicht weiter ...

mit nichts ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-Trump und C-Canada ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburten Rate ...

der Klimatische Wandel und die CO2 Rate ...



der Degenerative Wandel und der Bevölkerungs Verlust ...

man weiß immer noch nicht was war zuerst (!) da ... die Henne oder das Ei ...



jetzt weiß man nicht ... wer und oder was bleibt (!) zuletzt da ...

der Mensch (die Henne) oder die Natur (das Ei) ...



mit anderen Worten ...

stirbt zuerst die Natur ... dann stirbt natürlich auch der Mensch ...



oder stirbt doch zuerst der Mensch ... und siehe da... es bleibt das Ei ...

und erholt sich wieder ...



und neues Leben ... naja Sie kennen das ja ...

womit auch die erste Frage eigentlich beantwortet wäre ...







