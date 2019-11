Montag, 25 November 2019 | 48.329

Andreas Voßkuhle und ... seine SPD (1) ...

als Bundesverfassungsgerichtspräsident hat mans ja nicht leicht ...

einerseits ist man ja sich selbst genug ... weil man ja laut Verfassung frei und unabhängig ist ...



gleichwohl ist man nicht völlig selbständig und selbstbestimmt ...

weil man ja von seiner Partei abhängt ...



um nicht zu sagen einem ganzen Parteiensystem ...

dem Recht verpflichtet hin und dem Gesetz verpflichtet wieder her ...



und schließlich muß man dann auch noch das Wohlgefallen der RegierungsChefin finden ...

damit aus der ganzen Sache überhaupt was wird ...



damit man es sich gegebenenfalls leisten kann ...

das Angebot Bundespräsident zu werden großzügig auszuschlagen ...



man kann nun mal nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen ...sagt das Volk ...

geschweige denn auf drei ...



bzw der Begriff von der Dritten Gewalt bekommt dann eine ganz neue Note ...

wenn der gewaltengeteilte Höchste Richter ...



eigentlich die Höchste und Heiligste Dreieinigkeit in Dreifaltigkeit in persona ist ...

der ebenso selbstherrlich wie ungeniert Recht setzt und Recht bricht ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen