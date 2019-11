Sonntag, 24 November 2019 | 47.328

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

das ist alles so unbeschreiblich traurig ... trostlos ...

lieblos ... glaubenslos ... hoffnungslos ... gnadenlos ...



die Lage ... in die uns die beiden hineingeritten haben ...

mit tatkräftigster Unterstützung der SPD ...



wobei ... das ist wie mit der Henne und dem Ei ...

man weiß nicht ... was eher da war bzw was eigentlich schlimmer ist ...



das Handeln und Verhalten der Höchsten Staatsspitze ...

oder die Glechgültgkeit derjengen ...



die gerade damit ihre Geschäfte machen ...

egal wer da was macht und wie die Dinge laufen ...



die extra ebenso ungeniert wie ungehindert sagen ...

je schlechter die Politik geschweige denn die Rechtsprechung ...



desto besser für unsere Geschäfte ...

die immer wieder einen Ausweg haben nach dem Prinzip ...



wenn Wind ist muß man Windmühlen bauen ...

und wenn Hochwasser ist muß man eben Schiffe bauen ... und so weiter ...



das deutsche Volk ...

dieses bis zum Ende der Aera Helmut Kohl noch halbwegs intakte und gesunde Volk ...



ist praktisch von Beginn an der Aera Merkel traumatisch verletzt ...

und die Ost Frauen und Männer praktisch doppelt wenn nicht dreifach ...



das deutsche Land ...

ist nachhaltig beschädigt und verseucht wie durch ABC-Waffen bzw Komponenten ...



es versteht sich doch von selbst ...

daß wir ein Volk sind und ein Land ...



die Frage ist doch nicht die Einheit ...

sondern das Niveau ... auf dem diese Einheit lebt ...



und wenn praktisch ... also nicht mal im übertragenen Sinne ...

alle im Gefängnis dieser völlig hirnverbannten Diktatur sitzen ...



kann man sich diese Einheit an den Hut stecken ...

Merkel und Voßkuhle sind schlimmer ... als Hitler und das Dritte Reich ...



die Historiker werden diese beiden in der Luft zerreißen ...

aber das wird Volk und Land dann auch nichts mehr nützen ...





