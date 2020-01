Montag, 06 Januar 2020 | 02.006

Andreas Voßkuhle und ... die Freizügigkeit ...

rund 4% der EU-Bürger leben und arbeiten auf Grund der Freizügkeit ...

in einem anderen Land der Europäischen Union ...



am wenigsten davon deutsche ...

sie sind am sesshaftesten ...



beim Bundesverfassungsgericht ist das gewissermaßen umgekehrt ...

von den 16 Richterinnen bzw Richtern ...



sind 2 in der CSU ...

also der am wenigstens am Recht orientierten Partei ...



und das sind fast 13% und daran wird klar ... mal abgesehen von Schengen ...

warum man hier von den Römischen Verträgen spricht ...



*



der Politische Film ... und die Heiligen Drei Könige ...

das Parlamentarische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre österreichischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Unions Europa Torso Rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Rechtsstaat ...

Recht und Würde ... Unrecht und Nichstwürdigkeit ... Ethik und Moral ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen