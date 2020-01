Sonntag, 05 Januar 2020 | 01.005

Andreas Voßkuhle und ... die so genannte Diversität ...

Jeder soll nach seiner Facon selig werden ... hat der Alte Frtz mal gesagt ...

und zwar überhaupt und ncht nur sonntags ...



und weil das so ein schöner griffiger Wahlkampfbegriff ist ...

haben die modernen Wahlkampftrategen das natürlich gern übernommen ...



und alle Schleusen geöffnet ... bzw 'macht weit Tür und hoch das Tor ...'

von der Er-weiterung und Ver-tiefung der Europäischen Union mal ganz abgesehen ...



so daß das mit Facon ... praktisch zu 100% auch erreicht ist ...

bloß mit dem selig werden klappt es nicht ...



und das liegt ganz einfach daran ...

daß die Strategen die dritte Komponente einfach übersehen ...



also die Dreifaltigkeit ...

wie gesagt ... weil Sonntag ist ...



denn bei Licht bzw recht betrachtet ... hat der Alte Fritz gesagt ...

jeder soll nach einer Facon selig werden ...



wenn und so lange ICH hier herrsche bzw eben die Regierung habe ...

oder nach mir jemand anders halbwegs sinnvoll und vernünftig hier regiert ...



unter den Bedingungen der Monarchie war das noch möglich ...

unter den Bedingungen der Demokratie ist das nunmal nicht möglich ...



weil das Volk selbst ja nicht wirklich herrschen kann ...

und in Bezug auf Regierung oder gar politische Führung ...



hier nach wie vor tabula rasa ... ein Vakkuum herrscht ...

das die ganze Lage ins Chaos stürzt ...



und da kommen wir nur wieder raus ...

wenn diese dritte Komponente wieder etabliert wird ...



und das heißt natürlich nicht etwa die Monarchie ...

und auch nicht die Dritte Gewalt ...



sondern daß unter dem Schutz ... s. Rechtsschutz ...

und dem Schirm ... .s Rettungsschirm ...



unter dem Dach und der Macht der Dritten Gewalt ...

das Recht erörtert wird ...



also Ausgleich und Balance hergestellt ...

bzw die Blockaden und Behinderungen überwunden werden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Schildbürger und Spießbürger ...

Wutbürger und Thunberger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftschösser und Knalltüten Republik ...

Deutsche Luftfahrt und deutsche Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen