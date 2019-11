Samstag, 23 November 2019 | 47.327

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeskanzlerin ...

- mit dem Künstlernamen 'Merkel' ...

als Kunstobjekt ist die Frau Kanzlerin personifizierte Kunst par excellence ...

durchgestylet bis zur letzten Haarspitze ...



außerdem ist auch das Kanzleramt als solches eine Galerie ...

bzw ein ganzes Galerien-Konglomerat ...



im Amt und ums Amt und ums Amt herum ...

angefangen mit der Galerie der Kanzlerbilder ...



und natürlich gibt es auch richtige Kunst ...

an der sich mitunter die Geister scheiden ...



oder zumndest der Geist der Frau Kanzlerin ...

deshalb werden manche Bilder mal auf mal wieder ab gehängt ...



die Namen und Bezeichnungen die die Frau Kanzlerin trägt ...

sind ein Widerspruch in sich selbst ... eine contradictio eo ipso ... oder so ...



eigentlich heißt sie ja Sauer ...

abgesehen davon daß sie auch mal Kastner hieß ...



dann hieß sie Merkel ...

merkte aber nicht ... wie sie Deutschland und die Welt zugrunde richtet ...



und jetzt heißt sie also Sauer ...

was gewissermaßen ihrem Naturell entspricht ...



denn wenn jemand ein sinnvolles Gespräch mit ihr führen will ...

wie zum Beispiel Greta Thunberg ... wird sie sauer ...



und wenn jemand sich gar beschwert über 'zugrunde richten' und so ...

wird sie ganz sauer ...



dann sagt sie zum Beispiel ... 'wenn ich mich dafür entschuldigen muß ...

dann ist das nicht mein Land' ... bzw meine Welt ... oder so ...



aber die Frau Kanzlerin kann heißen und machen wie und was sie will ...

der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident sagt ...



ich hab meinen Job von der ...

und ich krieg mein Geld von der ...



also werd'ich'n Deibel tun und was gegen die Frau tun ...

so wahr ich wahrhaftig und ausschließlich Andreas Voßkuhle heiße ...







