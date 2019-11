Donnerstag, 21 November 2019 | 47.325

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

Angela Merkel ist bekanntlich ganz oben ...

'auf' der Spitze ... vertikal gesehen ...



sie wollte Bundeskanzlerin werden und ist es geworden ...

Ziel erreicht ... und das heißt tot ... zumindest hirntot ...



noch höher als Spitze geht ja nicht ...

da kann man sich dann allenfalls noch eingraben ...



wenn nicht sein eigenes Grab schaufeln ...

weil naturgemäß die Ressourcen irgend wann erschöpft sind ...



technisch gesehen ... bzw genauer und angepaßt gesagt physikalisch ...

fallen von oben nur Exkremente ...



was dazu führt ... daß sich das Volk nicht nur beschissen fühlt ...

sondern objektiv beschissen wird ...



eine halbwegs sinnvolle professionelle demokratische ...

und auch sonst verfassungsgemäße Politische Führung ...



kann dagegen nicht von oben kommen ...

weil der dazu erforderliche Geist keine Schwerkraft hat ...



Politische Führung ... egal mit welcher der Gewalten ...

kann also nur horizontal funktionieren ...



nicht oben ... sondern vorne ... 'an' der Spitze ...

also etwa da wo der Herr Voßkuhle steht ...



der müßte und könnte also völlig unbedingt führen bzw zumindest steuern ...

und sich ... soweit er nicht selbst sieht und hört ...



danach richten ... was die Leute auf dem Ausguck sagen ...

aber weit gefehlt ...



wenn er die Mauer sieht ... auf die er zurast ... gibt er nochmals richtig Gas ...

anders sind die Urtele des Bundesverfassungsgerichts nicht zu erklären ...







