Mittwoch, 20 November 2019 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... Trump und Merkel et al ...

Andreas Voßkuhle übertrifft sie alle ... an Brutalität und Kriminalität .

an bewußtem Vorsatz und vollem Bewußtsein der Rechtswidrigkeit ...



schließlich kennt er sich da aus ...

denn es wäre wirklich eine Überraschung ...



wenn sich herausstellen sollte ...

daß auch er seine Promotions und Hablitationsschriften gefaked hat ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

Donald Trump und Angela Merkel et al ... also diese Potentaten ...



sind allenfalls domestiziert ...

und kaum zivilisiert geschweige denn kultiviert ...



einem nicht kultivierten Menschen kann man aber nicht vorwerfen ...

daß er keine Kultur hat ...



genau so wenig wie einem Kind ... daß es keine Bildung hat ...

sie haben es eben (noch) nicht vermittelt bekommen ...



etwa so wie Helmut Kohl mal sagte ...

er hätte Angela Merkel erst beibringen müssen ... wie man mit Messer und Gabel ißt



objektiv hat auch Andreas Voßkuhle keine Kultur ... ganz allgemein ...

er repräsentiert aber nunmal ... ganz speziell und praktisch ...



die höchste und wichtigste Kultur ... die wir überhaupt haben ...

'das Recht' bzw die Rechtskultur ...



wenn also ... nur mal so als Beispiel ... einer Messer und Gabel nicht mag ...

oder auch auf einer feineren Party das Bier lieber aus der Flasche trinkt ...



dann muß man oder zumindest kann man das so hinnehmen ...

weil das irgend wie vom Begriff der Freiheit gedeckt ist ...



für die 'das Recht' ja gerade steht ... auch wenn das anderen eigentlich nicht paßt ...

oder sie sich subjektiv gar belästigt wenn nicht behindert fühlen ...



diese Art von Kultur ist gewissermaßen einseitig bzw eindimensional ...

oder eben allenfalls zweidimensional ...



wenn man berücksichtigt ... daß andere Menschen ...

das mit ansehen und mehr oder weniger schockiert/empört ertragen müssen ...



die Rechtskultur aber ... um nicht zu sagen ... die Dritte Gewalt ...

ist ... wie der Name schon sagt ... dreidimensional ...



sie soll ausdrücklich nicht nur Streit von Individuen 'schlichten' ...

und oder so genannte offene Fragen / ungelöste Probleme 'entscheiden' ...



sondern auch die Klagen und Beschwerden des Volkes/der Bürger annehmen ...

bzw 'sich ihrer annehmen' ...



und zwar nicht etwa nur last but not least ...

sondern ... quantitativ und qualitativ ...



als zumindest gleich-berechtigter ...

wenn nicht gar hoher-wertiger Teil ...



und das wiederum ist eben keine Frage der Kultur ...

sondern des elementaren Rechts überhaupt ...



ein system-immanentes Element des Rechts ...

das heißt ... physikalisch gesehen ...



ein Teil im Verhältnis zu anderen Teilen ... die als Ganzes ...

dann mehr sind als einfach Summe ... eben 'das Recht' ...



insofern ist also ...

als Höchster Richter dem Volk die Beschwerde zu verweigern ...



unter den Bedingungen einer objektiv bestehenden demokratischen Verfassung ...

noch schlimmer als ...



als infantiler oder degenerierter Höchster Potentat (m/w/d) ...

das Volk Kriegen und Hungersnöten ...



bzw Klima und Flüchtlingsdramen auszusetzen ...

und den Lieben Gott einen Guten Mann sein zu lassen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen