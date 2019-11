Mittwoch, 20 November 2019 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... die Nato ...

die Nato ist bekanntlich nicht hirntot ... sondern richtig tot ...

also gewissermaßen toter als tot ... zumindest noch toter als hirntot ...



im eigentlichen Sinne hirntot ist dagegen Andreas Voßkuhle ...

denn der lebt ja noch ... auch wenn das möglicherweise paradox ist ...



denn als am 1. Juli 1991 der gegenstandslos gewordene Warschauer Pakt ...

ebenso feierlich wie endgültig aufgelöst wurde ...



hätte man konsequenterweise auch die damit ebenso gegenstandslose Nato

in ihrer damaligen Form auflösen und sich was Neues einfallen lassen müssen ...



wie ich damals Helmut Kohl gesagt und auch geschrieben habe ...

läßt sich also alles nachlesen im Kanzleramt ...



Helmut Kohl hat damals gesagt ...

nö ... ich mach dann doch lieber so weiter wie bisher ...



weswegen ich 1994 gezwungen war ...

es mit meiner ersten Verfassungsbeschwerde zu versuchen (2 BvR 2997/95) ...



jetzt zu sagen ... die Nato sei hirntot ...

ist ungefähr so als würde man sagen ... Helmut Kohl sei hirntot ...



oder Karl der Große ... oder Caesar ... oder so ...

nur mal als Beispiel ...



noch toter ist nur Andreas Voßkuhle ... der Höchste Richter im Lande ...

und amtierender Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



weil er nicht nur aktv 'das Recht' beugt ...

sondern auch gewissermaßen re-aktiv 'das Recht' ...



medizynisch gesehen die einzige wirksame Medizin ...

die gegen die hirnverbrannten Polit-Potentaten à la Angela Merkel helfen würde ...



systematisch und tatkräftig ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

der Anwendung vorenthält ...



das ist also so ... um eine aktuelle Debatte aufzugreifen ...

es steht ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung ...



ohne unerwünschte Neben oder Nachwirkungen ...

aber Herr Voßkuhle verweigert/verhindert die Anwendung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen