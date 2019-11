Mittwoch, 20 November 2019 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... Christian Lindner ...

Christian Lindner fragt 'sich' ... natürlich ... wen sonst ...

und einmal mehr ...



diesmal angesichts der Ermordung seines Freundes Fritz von Weizsäcker ...

'in welcher Welt leben wir eigentlich ...?'



das ist wieder so'n Fall von ...

'den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen ...'



denn er will ... typisch FDP ...

nicht sehen ... nicht wahrhaben ... nicht verstehen ... nicht begreifen ...



daß wir in seiner eigenen ...

der mehr oder weniger von ihm selbst geschaffenen Welt leben ...



in einer Welt ... in der es keinerlei sinnvolle und professionelle ...

demokratische und verfassungsgemäße politische Führung gibt ...



in der es ein geradezu abartiges perverses Parteiensystem gibt ...

in dem keine Partei nicht mal entfernt bereit ist ... Verantwortung zu tragen ...



in dem 'das Recht' nach Belieben und Willkür gebeugt ...

und den Interessen eben dieser Lindners und Merkels etc geopfert wird ...







