Samstag, 04 Januar 2020 | 01.004

Andreas Voßkuhle und ... der so genannte Datenschutz ...

ess gibt kein Bier auf Hawai ... sang einstmals Paulchen Kuhn ...

es gibt kein Kier ...



drum fahr ich nicht nach Hawai ..

drum bleib ich hier ...



das mit dem Bier hat sich inzwischen gegeben ...

deswegen braucht also niemand mehr hierzubleiben ...



eher im Gegenteil ...

es gibt kein Recht in Europa ... es gibt kein Recht ...



und denen die hier bleiben ...

geht es schlecht ...



das ist so ... weil die Regierung immer mehr 'Rechte' erfindet ...

und behauptet ... sie würde so die Lage der Bürger stärken ...



im Ergebnis ist es aber so ...

dem Bürger das Recht zu nehmen und durch immer mehr 'Rechte' zu eretzen ...



ist ungefähr so ... wie em Bürger die Freiheit zu nehmen ...

genauer gesagt ... ihn ins Gefängnis zu stecken ...



ihm aber innerhalb des Gefängnisses soviel Auslauf und Unterhaltung zu lassen ...

um nicht zu sagen ihn so besoffen und drogenabhängig zu machen ...



daß er die Mauern und den Stacheldraht gar nicht mehr wahrnimmt ...

und schließlich sagt ... na so schlecht ist es hier nun auch wieder nicht ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch-Arabisch nachbarschaftliche Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Fernöstlich Asiatischen Australischen Nachbarn ...

Buddhisten und Hinduisten ... Bipolarmanischen und Brahmanischen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Ausbildung und Einbildung ... Fortbildung und Weiterbldung ...



Meinungsbildung und Politische Bildung ...

Wolkenbildung und Wolkenkuckucksheim ...







