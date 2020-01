Donnerstag, 02 Januar 2020 | 01.002

Andreas Voßkuhle und ... Benjamin Netanyahu ...

Benjamin Netanyahu führt den Staat Israel ...

und er hat ein Feindbild ... den Iran ...



er hält den Iran für die größte Bedrohung gegen den Staat Israel ...

und deshalb sagt er ...



wir werden uns auf diese Konfrontation einstellen ...

insbesondere angesichts des Mangels jedweder Reaktion des Westens ...



Andreas Voßkuhle führt das Recht ...

bzw also den Rechtsstaat Deutschland ... (haha) ...



aber er hat kein Feindbild ...

weil ein Bild haben hätte ja was mit sehen zu tun ...



und wenn man blind ist ... sieht man ja nichts ... man hat 'kein Bild' ...

und kann deshalb auch kein Feindbild haben ...



obwohl das Recht noch massiver und existenzieller und elementarer bedroht ist ...

als der Staat Israel ...



aber da sind wir wieder bei den gewaltengeteilten drei Affen ...

wer nix sieht und nix hört geschweige denn was sagt ...



der sitzt wie der Affe auf dem Schleifstein ...

und läßt sich lieber den Arsch abrasieren ... als adäquat wenigstens zu re-agieren



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ... Palästinenser und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzi-nation ... Mimikry und Integrität ...





