Mittwoch, 01 Januar 2020 | 01.001

Andreas Voßkuhle und ... das Neue Jahr ...

genauer gesagt das Jahr 2020 im Sinne unserer Zeit-Rechung ...

denn das ist ja genau der grandiose Unterschied ...



daß es eben nicht ein wirklich 'neues' geschweige denn unbenutztes Jahr ist ...

oder dem Prinzip folgt ... 'neues Spiel ... neue Chance' ...



sondern es ist das alte Jahr ... das einfach weiter läuft ...

einen Zacken weiter gedreht ...



wenn man so will digitalisiert ...

und Digitalisierung ist bekanntlich ein Synonym für Gehirnwäsche ...



das heißt ...

Zahl rein ... Geist raus ...



wie bei Meinungsaustausch mit dem Chef ...

man geht mit der eigenen Meinung rein und kommt mit seiner wieder aus ...



mit anderen Worten ... die Funktion des Geistes übernimmt eine Zahl ...

und der leere Platz wird gefüllt mit Stroh ...



was man in geradezu haarsträubender Weise beobachten kann ...

beim Bundesverfassungsgericht ...



der Mensch ... oder meinetwegen diese Milliarden Menschen ...

die zur Zeit diese unsere Welt bevölkern ...



können sich selbst und eben diese unsere Welt nur erhalten ...

wenn sie ihre Gesellschafts und Wirtschaftssysteme unter einen Hut bringen ...



und der gemeinsame Nenner dieser Systeme kann nur das Recht sein ...

und nicht ... beispielsweise ... die Religion ...



das Bundesverfassungsgericht denkt aber gar nicht daran ...

sich mal ums Recht zu kümmern ... nicht mal hier in Deutschland ...



sondern arbeitet konsequent auf der Basis des so genannten Rechtsstaats ...

das heißt auf der Basis von so genannten Gesetzen ...



und Gesetze sind fürs Recht nichts anderes als die Digitalisierung für die Ordnung ...

das heißt ... Geist raus ... und Stroh rein ...



oder ... Kultur raus ... und Steinzeit rein ...

oder ... Natur raus ... und Beton rain ...



oder eventuell doch ...

'make Nature great again' ...



dann entwickelt sich daraus ein praktikables Rechtsverständnis von allein ...

bzw eben ganz 'naürlich' ...



*



das Politische Buch ...

apropos Buch ...



am kommenden Samstag ... 4. Januar 2020 ... 13 Uhr S2-Bahnhof Buch ...

die Politische Wildkräuterwanderung mit Heidemarie Fritzsche ...



das Gerichtshöfische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...

Europa-Politik ... ein Buch mit (z.Z.noch) 27 Siegeln ... bzw Betonköpfen ...



Deutsche und ihre Nachbarn ...

auf der Transatlantischen Seite ... T-TIP und C-TA et C-T-RA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburten Rate ...

der Klimatische Kuhhandel und die C-O-2 Rate ...







