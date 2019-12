Dienstag, 31 Dezember 2019 | 01.365

Andreas Voßkuhle und ... die Globalisierung ...

bisher verstand man unter Globalisierung immer Erweiterung ...

als Zwischenschritt zum Beispiel auch die Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union ...



inzwischen wissen wir ...

daß aus dieser Erweiterung geschweige denn Vertiefung nichts wird ...



im Gegenteil ...

die so genannte Europäische Union wird kleiner und flacher ...



und selbst die Neandertaler wußten schon ...

wird von einem Tisch mit drei Beinen eins entfernt dann fällt der Tisch um ...



statt nun wie die Neandertalen wieder nach dem dritten Bein zu suchen ...

und dabei das Rad zu (er)finden ...



(ver)sucht der so genannte moderne Mensch ...

sein Heil in einer Introvertierten Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz ...



und so ist das dann auch mit der Globalisierung ...

nicht Europa ... geschweige denn Deutschland ... globalisieren sich ...



sondern ... im Gegenteil bzw umgekehrt ...

die Globalisierung kommt von den Rändern ... von außen her auf uns zu ...



insbesondere eben Asien und Amerika ...

und überrascht uns während des Büroschlafen von Angela Merkel und Andreas Voßkuhle ...



während gleichzeitig im Nordnen und Süden die Pole abschmelzen ...

bis der steigende Meeresspiegel wieder den Zustand ante quo herstellt ...



wie war das noch ... 'und die Erde war wüst und leer ... und es war finster ...

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser ...'



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Unions Europa Torso rudimentär geschädigten Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... me-too oder ohne mich geht gar nichts ...







