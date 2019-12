Montag, 30 Dezember 2019 | 01.364

Andreas Voßkuhle und ... das Power-Sharing ...

als die Gewaltenteilung erfunden wurde ... oder das divide et impera ... et cetera ...

also in vordemokratischen Zeiten ...



ging man davon aus ...

daß es fünf Teilnehmer am Politischen Geschäft gibt ...



ganz oben den Herrscher ...

also den eigentlichen Machthaber ...



dann die drei ... um mal dabei zu bleiben ...

auf die die Gewalt verteilt werden sollte ...



damit keiner allein oder zusammen mit anderen ...

mächtiger als der Herrscher werden könnte ...



naja und dann das Volk ...

das man mit Brot und Spielen bei Launa halten wollte ...



damit es nicht auf die Idee kommt ...

auch noch nach der Macht zu streben ...



irgend wie ließ sich aber gerade diese Entwicklung nicht aufhalten ...

so daß schließlich die Demokratie erfunden wurde ...



was also etwa heißen sollte ... der oberste Herrscher muß weg ...

und an seiner Stelle herrscht das Volk ...



nun liegt es auf der Hand ...

daß das gar nicht geht ...



das Volk ist mit dieser Doppelfunktion ...

also einerseits Herrscher über das Volk ...



und andererseits aber doch auch selbst das Volk zu sein

also diejenigen die be-herrscht werden ...



ncht nur völlig überfordert ... sondern das ist technisch unmöglich ...

selbst im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung ...



weshalb dieser Gedanke sogar Eingang ins Bürgerliche Gesetzbuch gefunden hat ...

und also nicht nur Recht ist ... sondern auch Gesetz ...



und prompt ist dann das passiert ...

was durch die Gewaltenteilung an sich verhindert werden sollte ...



die an sich Gewaltengeteilten ... haben sich die frei im Raum ...

gewssermaßen herrenlos herum schwebende Herrschaft geschnappt ...



und gesagt ... wir haben zwar auch keine Ahnung ... wie man herrscht

oder auch halbwegs sinnvoll und professionell regiert ...



aber das macht nix ... wir müssen nur dafür sorgen ...

daß das Volk immer in dem Glauben bleibt ... es würde tatsächlich selbst herrschen ...



und das ist ja im Grunde genommen ganz einfach ...

wir brauchen dem Volk nur alle möglichen Freiheiten zugestehen ...



dann sind die so mit sich selbst beschäftigt ...

zum Beispiel mit vor Ort demonstrieren und natürlich in de Ferne verreisen ...



oder auf den unmöglichsten Talkshows irged eine eigene Meinung zum besten geben ...

daß die wirklich glauben ... sie seien richtig frei und würden herrschen ...



woran sich letztlich zeit ...

daß sogar die Begriffe Glaube und Freiheit irgend wie Synonyme sind ...



denn es heißt ja ... Glaube macht frei ...

so frei ... daß man selbst den Glauben noch karikieren wenn nicht pervertieren kann ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentarische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Nachbarn ... zum letzten Mal ...

mit ihrer Brexit Unions Europa Torso Rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Überleben ... Ethik und Moral ...



Obdachlosigkeit und Vegetieren ...

heißt ... als Teil der Vegetation auf dem Niveau von Tieren ...







