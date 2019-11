Donnerstag, 14 November 2019 | 46.318

Andreas Voßkuhle ... der Auftragskiller ...

jetzt soll also das Hochwasser in Venedig auf das Konto korrupter Politiker gehen ...

und das stimmt einfach so nicht ...



korrupte Politiker können nicht handeln ohne eine korrupte Verwaltung ...

die das ja annehmen und ausführen bzw merken und verhindern müßte ...



und beide können nicht handeln ohne eine korrupte Dritte Gewalt ...

die das nicht nur geflissentlich übersieht ...



sondern auch noch ausdrücklich rechtlich deckt ...

so einfach ist das ...



es ist schon schlimm genug ...

daß die Spitzen von Legislative Exekutive Judikative ...



ihre Positionen nur erlangen und sich darin halten ...

durch praktisch alle Arten von Korruption und Kriminalität ...



daß die Höchsten Richter aber auch Klagen nicht verfassungsgemäß entscheiden ...

also nicht nach rechtlichen Gesichtspunkten sondern nach politischen ...



und daß sie Beschwerden nicht verfassungsgemäß berarbeiten

sondern einfach unter den Teppich kehren ... oder so...



ist nochmal eine ganz spezielle Art von Kriminalität für sich ...

also unmittelbare Rechtsbeugung bzw Gewalt gegen das Recht als solches ...



Albert Einstein würde also gewissermaßen unterscheiden ...

zwischen allgemeiner und spezieller Kriminalitäts-Praxis ...



Rechtsbeugung bzw Gewalt gegen das Recht selbst ...

die angesichts der (welt)weit reichenden Folgen ...



etwa auf der Stufe von Mördern einzuordnen ist ...

und zwar nicht etwa nur so gewissermaßen 'normalen' Mördern ...



sondern ... weil das ja ganz bewußt und kontrolliert geschieht ...

und ebenso absichtlich wie absichtsvoll ... auf der Stufe von Auftragskillern ...



in the nutshell und kurz gefaßt könnte man sagen ...

Italien hat die Mafia ... Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht ...







