Andreas Voßkuhle und ... die Nachhaltigkeit ...

'make Nature great again' ...

die Frage ist bloß ...



wie kriegt man eine solche 'natürliche' (Auf)Forderung rein ...

in gewaltengeteilten Betonköppe



wie die der Bundesverfassungsgerichtspräsidenten etc ...

Bundestags und Bundesrats Präsidenten bzw Bundeskanzler (m/w/d) ...



die Nachhaltigkeit ist und bleibt Teil des Rechts ...

und eben nicht nur des Naturrechts ...



und genau genommen auch der Naturgesetze ...

über die sich der Mensch nicht straflos hinwegsetzen kann ...



und da sind wir wieder bei Radio Eriwan ...

'es wird aber immer wieder versucht' !!!



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

hirtig reisende Weltenbummler ... me-too you too he she it too Rumfummler ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftschlösser und Knalltüten Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







