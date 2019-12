Samstag, 28 Dezember 2019 | 52.362

Andreas Voßkuhle und ... die digitalisierte Intelligenz ...

'make Nature great again ...'

'Bei uns ... also im Museum für Natur Berlin ...



erkennen die Menschen ... daß sie Teil der Natur sind ...'

also gewissemraßen allgemein ... en gros ... im Großen ...



bei der Kräuterwanderung von Heidemarie Fritzsche können sie das erleben ...

ganz hautnah ... ganz speziell ... very special ... tout en detail ... und ganz persönlich ...



nächsten Samstag wieder ... bei jedem Wetter ... wie jeden ersten Samstag im Monat ...

13 Uhr ab S2-Bahnhof Buch Ausgang Nord unten links ... am Schloß-Park Buch entlang der Panke ...



*



angeblich ist Deutschland ja ein freies Land mit einer freiheitlichen Verfassung ...

was man nicht zuletzt daran sehen kann ...



daß hier praktisch jeder tun und lassen kann was er will ...

insbesondere natürlich diejenigen ... die an der Macht sind ...



nicht zuletzt und nicht unbedingt aber auch das so genannte Volk ...

eben weil Freiheit nicht nur ein relativer sondern auch subjektiver Begriff ist ...



nach wie vor gibt es Überlebende aus der ehemalischen DDR ...

die sagen ... na sooo unfrei habe ich mich da nun auch wieder nicht gefühll ...



im Gegenteil ...

irgend wie habe ich mich da sogar sicherer gefühlt als in der heutigen BRD ...



und in der Tat ... sooo unähnlich sind sich BRD und DDR ...

nun auch wieder nicht ...



allenthalben finden ... zum Beispiel ... so genannte Strategiekonferenzen statt ...

wie ... zum Beispiel ... 'Transforming Higher Education in the Digital Age ...'



bei diesen Konferenzen geht es aber nicht wirklich um die Bildung ...

geschweige denn um die Freiheit ...



sondern darum ... für das Volk ...

das wie ein Hund im Käiig gehalten ...



wenn nicht gar wie im Zoo ...

und sicherheitshalber noch einen Maulkorb verpaßt kriegt ...



die Gefängnismauern und den Maulkorb ...

an das digitlae Zeitalter anzupassen ... zum Beispiel ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Fernöstlich Asiatischen Australischen ...

Buddhistischen und Hindustischen ... Manschen und Brahmanischen etc Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ...



Meinungsbildung und Wolkenbldung ... Artificial Intelligence and Cloud Scraper ...

Kunst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ... Digitalisierung und Desintegration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen