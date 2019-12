Freitag, 27 Dezember 2019 | 52.361

Andreas Voßkuhle und ... die Zeit zwischen den Jahren ...

'make Nature great again ...'

nicht zurück zur Natur ... sondern vorwärts !!! ...



Natur ist wie Zukunft ... immer vor uns ...

um nicht zu sagen ... der Weg ist das Ziel bzw eben die Zulunft ...



jetzt ist Winter ...

aber dann kommt der Frühling ... und so weiter ...



die Museumsleiter des Museums für Natur ...

sprechen über die Zukunft ihres Hauses ...



das ist sicher schön ... wegen der Schönheit der Natur ...

und gut ... wegen der Vielfalt der Natur ...



noch schöner und vor allem besser wäre es ...

wenn die Staatsleiter endlich mal über die Zukunft Deutschlands mit sich sprechen ließen ...



*



die Geburt Jesu Christi ...

ist ein Symbol der Dreifaltigkeit in Dreieinigkeit ...



die Gewaltenteilung ist daran gemessen eher en Symbol für die Einfalt ...

speziell des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



der das Jahr über mehr oder weniger ...

zwischen allen Stühlen sitzt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Islamistisch-terroristischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Burn-out und Reha ... Demenz und Hybris ...







