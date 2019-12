Donnerstag, 26 Dezember 2019 | 52.360

Andreas Voßkuhle und ... die Dreifaltige Weihnacht ...

make Nature great again ... 'und was tun Sie für die Natur Herr Kleinert ? '

fragen die Leiter des Museums für Natur Berlin ...



warum verdammt nochmal fragen sie nicht mal diejenigen auf die es ankommt ...

also Frau Merkel und Herrn Voßkuhle ...



*



anscheinend gab es auch bei Christi Geburt schon so'ne Art Gewaltenteilung ...

erst wurde geboren ...



dann wurde gegessen ...

um sich von den Strapazen einigermaßen zu erholen ...



und so nach und nach trudelten dann die Kaiser und Könige ein ...

um ihre Geschenke zu bringen ...



heutzutage ist das umgekehrt ...

da in der Regel nicht geboren wird ...



kommen erst die Geschenke bzw die so genannte Bescherung ...

dann wird gegessen und getrunken was das Zeug hält ...



und am dritten Tag ist dann Erholung angesagt ...

nicht zuletzt deshalb ...



weil für Viele Weihnachten eh nur Brückentage sind ...

um nahtlos an Sylvester und Neujahr noch eins draufzusetzen ...



immerhin gab es ja damals den deutschen Verfassungsschutz noch nicht ...

denn der hätte wahrscheinlich die ganze schöne Geschichte noch vermasselt ...



*



das Politische Weihnachts-Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Unions Europa Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ... Palästinenser und andere Antisemiten ...



AfD ... und andere Naziphile ...

AfV ... Andreas Voßkuhle und andere Rechtsphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Mimikry und Integrität ...







