Mittwoch, 25 Dezember 2019 | 52.359

Andreas Voßkuhle und ... KB ... die Künstliche Befruchtung ...

nach Lage der Dinge müssen wir davon ausgehen ...

daß es sowohl die KI ... also die Künstliche Intelligenz ...



als auch die KB ... also die Künstliche Befruchtung ...

schon vor mehr als 2000 Jahren gab ...



möglicherweise in anderer Form ...

als wir uns das heute vorstellen können ...



was aber nichts Ungewöhnliches ist ...

weil wir uns ja auch nach wie vor nicht mehr ...



oder noch nicht wieder ...

vorstellen können ...



wie ... zum Beispiel ... die alten Ägyptier ...

als sie noch nicht vom Islam verblödet wurden ...



die Pyramiden erdacht und gebaut haben ...

oder diesen sprichwörtlichen Turmbau zu Babel ...



mit anderen Worten ...

das liebe Jesulein ist im übrigen wahrhscheinlich ganz normal aufgewachsen ...



das heißt ...

er hat wie üblich die Muttermilch bekommen ...



und dann ... wo er schon mal im STall war ...

sicher auch die Kuhmilch und Eier und so ...



und wahrscheinlich hat er sogar Schweinefleisch gegessen ...

weil dem Reinen selbst ja nichts unrein sein kann ...



*



das Politische Buch mit der Religiösen Glaubens Geschichte ...

das Gerichtshöfische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-T-RA ...



das Poltische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburten Rate ...

der Klimatische Wandel und die CO2 Rate ...







