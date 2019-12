Dienstag, 24 Dezember 2019 | 52.358

Andreas Voßkuhle und ... Christi Geburt ...

es könnte durchaus sein ...

daß diese Geburt Jesu Christi so eine Art Danaergeschenk war und ist ...



weil die so genannte Frohe Botschaft ja ist ... macht Euch keine Sorgen um die Zuknft ...

denn Euch ist heute der Heiland geboren ...



und das wirkt ... als hätten die maßgeblichen Leute ihren Verstand an der Garderobe abgegeben ...

und aufgehört ... selbst zu denken bzw weiter zu denken und weiter zu entwickeln ...



Herr Voßkuhle behauptet heute noch ...

er sei der Stellvertreter des Rechts ...



bzw 'das Recht' als solches gäbe es überhaupt nicht ...

sondern nur das Gesetz ... das er für verfassungsgemäß erklärt hat ...



und der Papst behauptet heute noch ...

er sei der Stellvertreter Gottes ...



bzw 'den Glauben' als solchen gäbe es überhaupt nicht ...

sondern ... als hätte es die Reformation nie gegeben ...



die Leute sollten einfach unerschütterlich das glauben ...

was mehr oder weniger kriminelle Geistliche ihnen einzuflüstern versuchen ...



*



die Dramatische Oper am Heiligen Abend ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Torso Rudimentären Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ...







