Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel als Sprücheklopferin ...

es gibt praktisch keinen Begriff ...

der nicht vor dem Mißbrauch und der Verballhornung durch die Frau Kanzlerin sicher ist ...



zum Beispiel die Digitalisierung ...

die Digitalisierung führt laut Angela Merkel in die Zukunft ...



wobei völlig offen bleibt ...

wann und wohin in welcher Ferne etc ...



sie entwickelt immer wieder neue Ideen ...

wobei offenbleibt ... wie brauchbar die sind im Hnblick auf unsere aktuellen Probleme ...



und sie bringt immer wieder neue Chancen ...

wobei offenbleibt ... daß eine schlechter ist als die andere ...



abgesehen von den grandiosen Irrtümern ...

die da noch drinstecken ...



die digitale Welt 'führt' eben gerade nicht ...

das ist ja das entscheidende Problem unserer Zeit ...



daß es keine Führung gibt ...

nicht mal Leitung oder wenigstens Leitplanken ...



nicht mal Rettungsschirme / Rettungsringe / Rettungsinseln ...

geschweige denn einen Planeten B ...



die digitale Welt entwickelt die natürlich Welt ... Gesellschaft und Wirtschaft ...

eben gerade nicht in die Zukunft ... sondern zurück in die Steinzeit ...



die digitale Welt bringt eben gerade nicht neue brauchbarere bessere Ideen ...

sondern vermurkst nur endgültig den Bestand ...



und sie bringt eben gerade nicht neue Chancen ...

sondern sie reduziert die vorhandenen Chancen ...



auf die Wahl zwschen Pest und Cholera ...

und das ist nichts anderes ...



als dem Todeskandidaten die Wahl zu überlassen ...

ob er gehängt oder erschossen oder vergiftet werden will ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristsische Brexit Rest Uniosn Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Nachbarn ...

mit den letzten Tagen ihrer Brexit Unions Rudimentären Ministerrats Präsidentschaft



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...

Arbeitslosigkeit und Über-leben ... Unrecht und Nichtswürdigkeit ...







