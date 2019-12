Sonntag, 22 Dezember 2019 | 51.356

Andreas Voßkuhle und ... Jesus Christus ... weil Sonntag ist

eine Europäische Union ohne England ...

ist wie ein Fisch ohne Fahrrad ... also völlig idiotischer Schwachsinn ...



*



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß die so genannte Politik dieser Kanzlerin nicht verfassungsgemäß ist ...



das liegt unter anderem daran ... daß von denjenigen die es angeht ...

niemand ihr sagt ... was sie zu tun und zu lassen habe ...



bzw das auch nur andeutungsweise pro forma kontrolliert ...

was da eigentlich eingerichtet und ausgeübt wird ...



am allerwenigsten Andreas Voßkuhle ...

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



objektiv kann auch kein Zweifel daran bestehen ...

daß die so genannte Politik dieser Kanzlerin auch nicht andeutungsweise christlich ist ...



obwohl sie doch als evangelische Pfarrerstochter ...

im Gegensatz zur Verfassung eine hinreichende Vorbildung haben müßte ...



aber auch hier ist es unter anderem so ... daß von denjenigen die es angeht ...

niemand ihr sagt ... was sie zu tun und zu lassen habe ...



beispielsweise der Papst ... am allerwenigsten aber Heinrich Bedford-Strohm ...

der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ...



aber auch en detail bzw in Teilbereichen ...

ist eine spezielle Handschrift der Bundeskanzlerin nicht zu spüren ...



genau genommen nicht mal der Wille ...überhaupt etwas im Interesse der Sache zu bewegen ...



insbesondere nicht in Sachen Frau ...

obwohl sie doch nun selbst Frau ist ...



insbesondere auch nicht zum Beispiel in Sachen Journalismus ...

obwohl sie doch auch selbst mal Pressesprecherin war ...



und insbesondere auch nicht in Sachen Wirtschaft ...

obwohl sie doch nach wir vor ihre Einkäufe beim Konsum-Ost selbst erledigt ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

hurtig reisende Weltenbummler und me-too-Rumfummler ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







