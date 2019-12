Samstag, 21 Dezember 2019 | 51.355

Andreas Voßkuhle ... der Richter und das Biest ...

es war einmal ... so fangen alle Mädchen an ...

sagt das Volk ... oder so ...



es gab mal die Zeit ...

als Angela Merkel Kohls Mädchen war ...



und natürlich war sie auch damals nicht einfach Kohls Mädchen ...

sondern weil Helmut Kohl in ihr das Biest erkannt hatte ...



zu dem sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat ...

genauer gesagt ... entwickelt wurde ...



eben durch das gesellschaftliche Umfeld ...

durch Parteien und Päpste ... Bewunderer und Bosse ...



Lahmärsche und Lobbyisten ...

Arschlöcher und Abzocker ...



genau das hat sie aber mit jedem anderen 'normalen' Mörder gemein ...

niemand wird als Mörder geboren ... und natürlich auch nicht als Bundeskanzler ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



warum werden Mörder lebenslang ins Gefängnis gesteckt ...

oder gar vom Leben zum Tode befördert ...



bzw warum werden Bundeskanzler lebenslang ge-fördert und be-fördert ...

und nach ihrem Tod sogar noch selig wenn nicht heilig gesprochen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre fernöstlich buddhistischen und hinduistischen ...

manischen und brahmanischen ... repressiven und depressiven etc Nachbarn



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Einbildung und Ausbildung ... Fortbildung und Weiterbildung ...



Kunst und Wissenschaft ...

Forschung und Lehre ...







