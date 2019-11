Mittwoch, 13 November 2019 | 46.317

Andreas Voßkuhle und ... Tesla-Fabrik bei Berlin ...

und Frau Merkel jubelt ... wie könnte es anders sein ...

da sieht man wieder die Attraktivität des Standorts Deutschland ...



jenes Landes ...

von dem sie bei anderer Gelegenheit auch schon mal sagt ...



wenn ich mich hier für meine Politik entschuldigen muß ...

dann ist das nicht mein Land ...



die Experten weisen dagegen darauf hin ...

daß mit der Wahl dieses Standorts ...



nur die hier bestehenden Ressourcen ...

ohne ausgleichende Gegenleistung genutzt unbd verbraucht werden ...



geschweige denn ... eine halbwegs sinnvolle oder gar verfassungsgemäße

Politische Leistung der Bundesregierung ...



und dadurch die Lebens und Arbeits Bedingungen des Volkes

weiter geschwächt werden...



das Musterbeispiel ist und bleibt wie gehabt ...

ein etwas beschädigtes Auto steht auf der Straße ...



und das Volk sagt ... aus seiner Perspektive ...

ui ... das können wir reparieren und dann damit reisen ...



und Frau Merkel sagt ... aus hrer Perspektive ...

ui ... das laß ich reparieren und dann kann ICH damit reisen ...



typisch Merkel ... kann man da nur wieder sagen ...

denn um noch eins drauf zu setzen ...



trägt das erste angestrebte Modell die Bezeichnung 'Y' ...

und Y(chromosom) steht bekanntlich für (männliche) Macht und Gewalt ...



*



Umstrittener AfD-Politiker ... verliert sein Amt ...

als Vorsitzender des Ausschusses für Recht ... (ausgerechtnet Recht) ...



und prompt wird das wieder von denjenigen ...

die die Demokratie gepachtet zu haben glauben ...



also dem Parlament ... als Sieg für die Demokratie gefeiert ...

wenn nicht gleich für den 'Standort Deutschland' ...



in Wirklichkeit ist es wie bei der Mafia ...

bzw eben typisch für Diktatur und Imperialismus ...



auch da müssen ja Ämter und Postebn vergeben ...

und wenn das einer Mehrheit nicht mehr paßt auch wieder kassiert werden ...



dabei geht es aber immer um Vergabe/Rücknahme an Personen ...

die unter verfassungsgemäßen Bedingungen erst gar keine Chance gehabt hätten ...







