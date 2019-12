Freitag, 20 Dezember 2019 | 51.354

Andreas Voßkuhle und ... orbis idiotae ...

die Welt der Dilettanten und Ignoranten ...

der bi-polaren Manisch-Depressiven ...



der brutalst-möglichen rücksichtslosesten Diktatoren und Tyrannen ...

das sieht immer so aus ...



als seinen da noch Anflüge von Menschenrecht und Menschenwürde erkennbar ...

in Wirklichkeit ist es pure Menschenverachtung und Holocaust ...



Exodus und Endlösung in Sachen Schöpfung und Natur ...

praktisch Urknall rückwärts ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Islamistisch-terroristischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Demenz und Hybris ...







