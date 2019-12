Donnerstag, 19 Dezember 2019 | 51.353

Andreas Voßkuhle und ... Helmut Kohl bzw orbis uniuriae ...

die Welt des Unrechts ... des Mangels an Recht ...

der Verdrehung des Rechts ... des Mißbrauchs des Rechts ...



mein Gott ... obwohl nicht Sonntag ist ... wie konnte das nur passieren ...

daß niemand sich dem widersetzt ...



daß Helmut Kohl uns diesen Pausenclown als Staats-Chefin ...

ins Netz setzt ... oder heißt es Nest ...



die historische Leistung Helmut Kohls ...

soweit man überhaupt von 'Leistung' sprechen kann ...



wird relativiert soweit nicht karikiert ...

durch diesen paranoischen Parasiten ...



der gerade in aller Munde bzw aller Gedärme ist ...

Heidi Klum-Kaulitz läßt grüßen ...



wenn wir nicht höllisch aufpassen ...

dann kommt auch bei uns noch so'n Idiot wie Boris Johnson ...



und macht die so genannte Wiedervereinigung rückgängig ...

soweit es nicht Angela Merkel doch noch vorher gelingt ...



Ostdeutsche und Westdeutsche zu vereinen ...

nämlich die ehemalige und überstanden geglaubte DDR unseligen Angedenkens ...



wieder herzustellen ... nur halt mit Reisefreiheit ...

und zusammen mit Gerhard Schröder mit Rußland europäisch zu unieren ...



*



das Poltische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und andere Antisemiten ...



AfD und andere Naziphile ...

Andreas Voßkuhle und andere Rechtsphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzi-nation







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen