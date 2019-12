Dienstag, 17 Dezember 2019 | 51.351

Andreas Voßkuhle ... der Rechtsstaat und der Hofstaat ...

früher hielten sich die Fürsten noch richtige Hofnarren ...

als Spaßmacher ... zum Zeitvertreib ...



die heutigen Fürsten ...

nsbesondere also Trump ... Putin ... Xi Ping ...



machen ihre Späße selbst ...

und vertreiben sich die Zeit mit Golf spielen oder Krieg spielen oder Machtspielen und so ...



für Angela Merkel reicht es da nur noch zum Pausen-Clown ...

der das deutsche Volk entführt wie weiland der Rattenfänger von Hameln ...



irgend wie ist das unfaßbar ...

daß und wie sich praktisch die gesamte deutsche Wirtschaft und Gesellschaft ...



von dieser wie ein dresssierter Affe gerierende so genannte Bundeskanzlerin ...

an der Nase herum und in den Abgrund regieren und führen läßt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Torso rudimentären Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... me-too / you-too / he/she/it-too (m/w/d) ...



Ost/West und Einheit ...

Globalisierung und Frieden ...







