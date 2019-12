Sonntag, 15 Dezember 2019 | 50.349

Angela Merkel und ... die Trambahn ...

Angela Merkel ist für das deutsche Volk und seinen Staat ...

für deutsche Wirtschaft und Gesellschaft ...



für deutsche Kunst und Kultur ...

für christlichen Glauben und Tradition ...



en detail für Deutschland und Europa ...

das gleiche Risiko ... die gleiche Gefahr ...



wie Xi Jinping en gros für China und den Rest der Welt ...

in beiden Fällen ist die Falle bereits zugeschnappt ...



*



eines der Lieblingsworte der Frau Kanzlerin ...

ist zur Zeit die so genannte Klimaneutralität ...



die sie bis 2050 (???) erreicht haben will ...

dieser Hitler-Stalinistische Wahnsinn ist wieder mal nicht zu fassen ...



manchmal fährt einem die Tram ... die er offensichtlich unbedingt noch erreichen wollte ...

vor der Nase weg ...



er kann sie aber ... wenn er gleich weiter rennt und bei Rot über die Ampeln ...

wo die Tram halten muß ... an der nächsten Haltestelle dann doch noch kriegen ...



und wenn er gar Vorreiter spielen und an der übernächsten Haltestelle noch vor der Tram sein will ...

muß er nochmal noch schneller rennen und noch mehr Glück haben ...



dem gegenüber verhält sich diese politisch völlig unfähige kriminelle geisteskranke ...

mecklenburgisch-uckermärkische Haus und Landfrau ....



wie jemand der an der Straßenecke steht und wartet und wartet und wartet ...

und auf Befragen sagt ...



'ich will nach New York ... (???) ... ich weiß daß die Welt sich dreht ...

und ich warte hier bis New York vorbeikommt ...'



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...

hurtig reisende Weltenbummler und mehr oder weniger sinnlos vor sich Her und Rumfummler ...



Pfahlbürger und Schildbürger ... Spießbürger und Bürger am Spieß ...

Cheese Burger und Currywurst Würger ...



Global Citizens und Wutbürger ...

Kulturaustausch und Meinunsaustausch Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...



oder doch eher das gewaltengeteilte De-Li-Ri ...

um Merkel Schäuble Voßkuhle et al ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen