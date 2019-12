Samstag, 14 Dezember 2019 | 50.348

Wolfgang Schäuble und ... Graf Stauffenberg ...

daß der Volker Bouffier ein bißchen blöd ist ...

wußte man ja schon ...



aber daß er sooo böd ist und Greta Thunberg kritisiert ...

überrascht dann doch wieder mal etwas ...



verschiedentlich trocknen bereits ganze Städte aus ...

das ist so und schlimm genug ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

daß die Hirne praktisch aller so genannten Politiker austrocknen ...



soweit sie sich nicht den Rest ihres Verstandes noch wegsaufen ...

denn tendenziell wird mehr Alkohol produziert als Wasser gefördert ...



*



da wird immer behauptet von den einschlägig interessierten Kreisen ...

der Graf Stauffenberg ...



der grad wieder ein interessantes Buch geschrieben hat ...

habe den Hitler umbringen wollen ...



weil der die Juden umbringen wollte ...

und das kann zumindest insofern nicht stimmen ...



als der ja gar nicht wissen konnte ...

was in Auschwitz und anderswo passiert ...



denn der war ja zugestandendermaßen dauernd im Krieg ...

und 'höchstens mal am Wochenende auf Urlaub zu Hause' ...



und da hatte er wahrscheinlich Anderes wenn nicht Besseres zu tun ...

als ARD und oder ZDF mit ihren Fake-News zu gucken ... oder so ...



denn um das wirklich grausame Geschehen und die Zusammenhänge ...

kümmern sich die modernen Medien ja nach wie vor nicht ...



dazu kommt ... der Mann war ja zum Zetpunkt des Attentatsversuchs ...

in mehrfacher Hinsicht schwer behindert ...



das heißt ... Stauffenberg ein Attentat ausführen lassen ...

ist ungefähr dasselbe ...



wie Wolfgang Schäuble eines der höchsten Staatsämter ausführen zu lassen ...

mit anderen Worten ...



Leute die geistig seelisch körperlich mehr oder weniger schwer behindert sind ...

oder sonst nicht alle Tassen im Schrank bzw Paragraphen im Kopf haben etc ...



solche Aufgaben zu übertragen ...

ist die sicherste Art ... Land und Volk ... Staat und Bürger endgültig zu ruinieren ...



bzw ... wie sagte schon Carl Philipp Gottfried von Clausewitz ...

'Merkle Schäuble Voßkuhle ...



das ist die Fortsetzung von Hitler Himmler Göring ...

mit anderen Mitteln ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nordafrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment



Deutsche und ... ihre Fernöstlichen ...

Buddhistischen und Hinduistischen ... Manischen und Brahmanischen etc Nachbarn



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Einbildung und Ausbildung ...



Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ...

Artificial Intelligence und Clouds etc ...







