Donnerstag, 31 Oktober 2019 | 44.304

Das Politische Konzert ... Cecilia Verónica Pillado ...

der Friedrichstadtpalast wirbt mit dem Spruch ...

'Las Vegas in Berlin' ... also im übertragenen Sinne ...



Cecilia Pillado ist 'Argentinien in Berlin' ...

live und original ...



die in Mendoza geborene und an der Cuyo Universität mit Auszeichnung ausgebildete

Pianistin hat ihren Arbeits und Lebens Mittelpunkt inzwischen in Deutschland ...



um sich hier aber auch international in ihren vielfältigen Talenten ...

weiterentwickeln und perfektionieren um nicht zu sagen austoben zu können ...



und einen ganz persönlichen individuellen authentischen unverwechselbaren

alles umfassen und in sich ausbalancierten ...



Repertoire und Vortagsstil zu finden ...

als Pianistin und Interpretin ... aber auch als Komponistin und Lehrerin ...



die Liste ihrer Kooperationen und Gastspiele liest sich wie das Who-is-Who

der ganzen Welt der Musik ... inclusive Abbado / Baremboim / Celibidache ...



mit Konzerten in Nord und Süd Amerika / Europa und Asien ...

als Berlin Music Ambassador ebenso wie als offizielle Steinway Künstlerin ...



und der Musik Argentiniens gibt sie eine besondere Plattform ...

mit ihrem eigenen Label 'Tango Malambo' ...



im Rahmen von 25 Jahre Städtepartnerschaft Berlin / Buenos Aires ...

unter der Schirmherrschaft der Botschaft Argentiniens ...



gibt sie einen Klavierabend in der Schwartzschen Villa in Steglitz ...

mit eigenen Werken und anderer argentinischer Komponisten ...



insbesondere Alberto Ginastera ... Carlos Guastavino ... Astor Piazolla ...

Aníbal Troilo ... Carlos Gardel ... Mariano Mores ...



sowie last but not least Angel Gregorio Villoldo ...

vor 100 Jahren gestorben ... 'el papá de tango criollo' ...



zur Leidenschaft der Tangoklänge und kräftiger Gauchorhythmen ...

kommt dann noch 'Die Wut über den verlosrenen Groschen' ...



sowie in einer eigenen Bearbeitung 'Tres Danzas 'B' ... ein Arrangement

auf der Basis dreier Themen von Bach und Brahms und nochmal Beethoven ...



12165 Grunewald Straße 55 ... Sonntag 03 November 2019 ... 20 Uhr ...

www.ceciliapillado.de ... www.tangomalambo.com ...







