Dienstag, 29 Oktober 2019 | 44.302

Oskar und Helene Pintsch und ... Tina Heuter ...

heute ... kamen sie zusammen ...

um mit den Projektentwicklern Diamona & Harnisch und der Stiftung Oskar Helene Heim



an das sozial engagierte Industrieellenehepaar Oskar und Helene Pintsch zu erinnern ...

das im Jahr 1909 mit einer großzügigen Spende und weiterem persönlichen Engagement



die Gründung der ersten orthopädischen Klinik an diesem Standort ermöglichte ...

speziell für Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichen Handicaps ...



das Neubauprojekt Oskar & Helene besteht aus zwei Gebäudeteilen ... in dem kleinen Park

dazwischen jetzt die beiden Figuren ... Rücken an Rücken ... mit dem Blick auf die Gebäude ...



die Stiftung Oskar Helene Heim wurde 1966 gegründet ... reicht aber in ihren Wurzeln

zurück bis ins Jahr 1905 ... der Gründung des Vereins zum Bau der Klinik ...



Tina Heuter ist Berliner Bildhauerin ... geboren 1968 in Düren ... und hat über Ausbildung

insbesondere in Aachen zu einem für sie typischen unverwechselbaren Stil gefunden ...



die Skulptur ist ein echtes / ein großes / teils überlebensgroßes Kunstwerk ...

und der Künstlerin ist das Kunst-stück gelungen ...



alle direkt oder indirekt Interessierten zufrieden zu stellen ...

Idee und Darstellung die Auftraggeber ... das Honorar die Künstlerin ...



diejenigen die was von Kunst verstehen ...

die Originalität und das Handwerk von Inspiration und Ausführung ...



und diejenigen die nichts von Kunst verstehen ...

aber trotzdem immer kommen und ihren Senf dazugeben ...



um sich darüber aufzuregen ...

wie sich bereits kurz nach der Enthüllung der Skulptur zeigte ...



Oskar-und-Helene-im-Innenhof ... Clay Allee 225 E-J ...

www.tina-heuter.de ... www.stiftung-ohh.de ... www.diamona-harnisch.com ...







