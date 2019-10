Montag, 28 Oktober 2019 | 44.301

Christine Lagarde und ... die EZB ...

in Frankfurt ... am Main ...

wird Mario Draghi veranschiedet ...



natürlich nicht ohne daß Angela Merkel da ...

im Kreise der Staatspräsidenten eine Rede hält ...



zumindest symbolisch übernimmt dann schon mal Christine Lagarde ...

und das ist ... könnte man sagen ... doch einen Asbach Uralt wert ...



Mario Draghi ist zwar nicht mit Mainwasser getauft ...

aber wahrscheinlich kriegt er eine Flasche Wein 'Lohrberger Auslese' ...



vom Weingut der Stadt Frnkfurt ...

und kann sich die Erinnerung damit nochmal verinnerlichen ...



es ist die Tragik ... eine Tragödie ...

daß das politische Establishment ... geschweige denn Management ...



dieser einst so großen und stolzen Stadt ...

nicht in der Lage ist ,..



mit diesem Pfund EZB ... um in der Sprache des Geldes zu bleiben ...

zu wuchern versteht ...



und das Teil ... soweit nicht Anlaß und oder Ursache ist ...

für den Niedergang der so genannten Europäischen Union ...







