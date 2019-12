Donnerstag, 12 Dezember 2019 | 50.346

Andreas Voßkuhle und ... der erschlagene Feuerwehrmann ...

auch das will natürlich wieder niemand wahrhaben ...

schon gar nicht die Zwei die es an sich überhaupt nur angeht ... Merkel und Voßkuhle ...



Ereignisse dieser Art werden sich weiter und zwar verstärkt fortsetzen ...

denn das ist wie in der Schule ...



wenn einer beim Kleinen 1x1 nicht aufpaßt ...

klappt das natürlich auch mit dem Großen 1x1 nicht ...



es mag sein ... daß sich einer dann einer Zeitlang durchmogeln kann ...

aber irgend wann fällt ihm das dann umso härter auf die Füße ...



solche Versäumnisse und Defizite müssen konsequent aufgearbeitet und nachgeholt werden ...

Lücken geschlossen und der Boden bereitet werden ...



das ist bei Bildung und Erziehung nicht anders ...

als bei Sicherheit und Kontrolle ...



bei humanem Recht und Religion nicht anders ...

als bei den Gesetzen von Evolution und Natur ...



*



das Politische Konzert ...

der rast und rat lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Iraner und andere Antisemiten ...

die AfD und andere Naziphile ... Andreas Voßkuhle und andere Jurisphobisten ...



das Politische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Hybris ...







