Mittwoch, 11 Dezember 2019 | 50.345

Andreas Voßkuhle und ... sein Rechtsterrorismus ...

es ist jetzt dauernd vom so genannten Rechtsterrorismus die Rede ...

und das sei ein Phänomen ... gar ein transnationales ...



es ist nur so ... Tag und Nacht ... Flut und Ebbe ...

um nicht zu sagen Frau und Mann ...



oder auch Tier und Pflanze ... Fauna und Flora ...

sind ganz natürliche und akzeptierte Gegebenheiten ...



denen sich der Mensch gegenüber sieht ... denen er gegenüber steht ...

und die er gelrnt hat ... sie zu erforschen und zu beherrschen ...



soweit ich sehe ... behauptet niemand ... das seien Phänomene ...

die nicht einen durchaus sinnvollen Nutzen hätten ...



und nicht anders ist das an sich auch mit Rechts und Links ...

geschweige denn mit rechts vor links ...



aus irgend einem unerfindlichen Grunde behaupten völlig unmaßgeblichen Leute ...

wie zum Beispiel Angela Merkel geschweige denn Andreas Voßkuhle ...



das müsse man 'bekämpfen' ???

inclusive spezieller Sonderformen wie den Antisemitismus ...



und das ist eben genau so unsinnig wie vergeblich ...

als wollte man versuchen ...



die durchaus bestehenden Probleme im Verhältnis von Frau und Mann ...

Tag und Nacht ... Tier und Pflanze ... Flut und Ebbe ... etc etc ...



dadurch zu lösen ...

daß man sie bekämpft ... vernichtet ... abschafft ... beseitigt ...



woraus auch folgt ...

daß man die durchaus bestehenden Probleme unseres Staatswesens und der Gesellschaft ...



nicht dadurch lösen kann ...

daß das Bundesverfassungsgericht die verfassungsmäßge Ordnung beseitigt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-Tip und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...

der Klimatische Wandel und die CO2 Rate ...



wahrscheinlich heißt demnächst der Jahreswechsel ...

auch nicht mehr Jahres-wechsel sondern Jahreswandel ...



das Welt Bevölkerungs Drama ... die Deutsches Volk Tragödie ...

das Menschheitsdesaster ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen