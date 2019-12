Dienstag, 10 Dezember 2019 | 50.344

Andreas Voßkuhle und ... der so genannte Rechtsterrorismus ...

es ist jetzt viel vom so genannten Rechtsterrorismus die Rede ...

es ist nur so ...



den Rechtsterrorismus im eigentlichen Sinne ...

betreibt und vertritt die Bundeskanzlerin Angela Merkel ...



wenn sie vom so genannten Rechsstaat faselt ...

oder gar von der Staatsraison ...



vor allem aber das Bundesverfassungsgericht ...

mit seiner so genannten Rechts-sprechung ...



mit der es auch noch den größten Unsinn dieser Hofnärrin ...

dieser Betriebsnudel ... dieses Pausenclowns ... für Recht erklärt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Unions Europa rudimentären Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... me-too you-too he-she-it-too (m/w/d) ...







