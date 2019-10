Sonntag, 27 Oktober 2019 | 43.300

Andreas Voßkuhle und ... Puma's Halloween ...

allenthalben Halloween ...

Aller Heiligen Abend bzw Nacht ...



Spielplatz und Spielfeld ...

mit und ohne Geld ...



für Spieler und Hasardeure ... Clowns und Akrobaten ...

für Events und Shows ... sowie haarsträubende Out und Misfits ...



früher mal eine Nacht vor Aller Heiligen ...

inzwischen eine ganze Woche ...



aber eigentlich das ganze Jahr über ...

der ganz normale tägliche Wahnsinn ...



so wie das Leben nunmal ist ... allgemein ...

und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im besonderen ...



daß Puma offiziell Hauptsponsor der israelischen Fußballverbandes ist

und damit die Verbrechen der israelischen Regierung deckt und stützt ...



interessiert im Grunde genommen sonst niemand ...

außer den Palästinensern natürlich ...



daß das Bundesverfassungsgericht die Verbrechen der Regierung Merkel stützt

interesseirt dagegen nicht mal die Palästinenser ...



und die Juden selbst erst recht nicht ... weil die immer noch glauben ...

die deutsche Staatsraison sei so eine Art Überlebensgarantie ...



für Puma gilt bekanntlich ... 'Geschäft ist Geschäft ...'

oder auch 'Business must make Profit ...'



für das Bundesverfassungsgericht gilt entsprechend ...

'Rechtsprechung ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ...'







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen