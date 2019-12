Montag, 09 Dezember 2019 | 50.343

Andreas Voßkuhle und ... die Todesstrafe ...

wir haben ... Grund hin und Gesetz her ...

eine großartge und völlig intakte funktionsfähige einsatzbereite Verfassung ...



danach ist die andernorts noch gebräuchliche ... so genannte Todes-strafe ...

in dieser unserer Republik abgeschafft ...



nicht abgeschafft wurde leider ... völlig straflos ...

eine verfassungswidrige Politik und Rechtsprechung ...



die die Menschen in die Verzweiflung und schließlich vor den nächsten Zug ...

bzw also in den Tod treibt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen nachbarn ...

mit ihrer Unions Europa rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Überleben ...

Obdachlosigkeit und (UnterdenBrücken)Leben ...



Recht und Würde ... Gesetzgebung und Versklavung ...

Ezhik und Moral ... Orientierung und Ordnung ...





